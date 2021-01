Il Milan pensa al calciomercato e potrebbe arrivare un’offerte a sorpresa direttamente dal Real Madrid: c’è la possibilità di scambio

È un momento da sogno quello del Milan, che dopo 10 anni è tornato ad essere campione d’inverno in Serie A e non vuole più fermarsi e continuare a sorprendere. Ora la compagine allenata da Stefano Pioli occupa la prima posizione in classifica e dista tre punti dall’Inter che insegue.

LEGGI ANCHE >>> CMNEWS | Calciomercato Genoa, Sturaro-Verona: ecco come stanno le cose

In ogni caso il Milan è partito con obiettivi diversi dalla conquista del titolo, ma arrivati a questo punto i rossoneri possono anche tentare il colpaccio. Il ritorno in Champions League è il traguardo primario, dopo di che si proverà il tutto per tutto con la lotta per lo scudetto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo Alaba ancora possibile | “Non ha firmato”

Calciomercato Milan, il Real Madrid rivuole Brahim Diaz: possibile scambio con Vazquez

Intanto il Milan continua a lavorare sul calciomercato e pensa ai nuovi colpi da attuare. Intanto dall’esterno potrebbero arrivare offerte importanti riguardanti calciatori già presenti in rosa: il Real Madrid sarebbe pronto a uno scambio immediato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, ecco Mandzukic | Il comunicato UFFICIALE

I ‘Blancos’ potrebbero far partire Lucas Vazquez che, secondo ‘Defensa Central’, avrebbe rifiutato il rinnovo e vorrebbe un aumento. Il Real non sembra essere d’accordo e vorrebbe provare a cedere lo spagnolo al Milan in cambio dell’interruzione del prestito di Brahim Diaz.

Il club spagnolo vorrebbe riavere subito il talento francese che ha dimostrato di avere qualità ma non ha ancora avuto troppo spazio con i rossoneri.