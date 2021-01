La Juventus non vive un gran momento e pensa al calciomercato, può esserci il colpaccio dal Chelsea. Sul piatto inserito un big

È una stagione davvero difficile quella che sta vivendo la Juventus, che da settembre a oggi ha collezionato troppi passi falsi in Serie A e ora rischia seriamente di interrompere la striscia di successi nel massimo campionato italiano che dura ormai da nove anni di fila.

Ora il distacco dalla vetta della classifica si è allungato dopo il ko di ‘San Siro’ contro l’Inter per 2-0. Il Milan infatti ha un vantaggio di ben dieci punti, anche se potrebbe comunque ridursi grazie al recupero della sfida tra Juventus e Napoli che non ha ancora una data.

Calciomercato Juventus, occasione Werner dal Chelsea: sul piatto Bentancur o Dybala

La società non è sicuramente soddisfatta del lavoro dei bianconeri, anche se ci sono diversi mesi per provare a convincere ma fin qui la compagine allenata da Andrea Pirlo ha sicuramente deluso le attese. Per questo si lavora sul calciomercato e potrebbe esserci un colpo a sorpresa con la regia di Mino Raiola.

Per il futuro potrebbe esserci nel mirino Timo Werner, attaccante del Chelsea che potrebbe anche partire con il possibile arrivo di Haaland. Il tedesco è valutato circa 50 milioni di sterline e ha un ingaggio di 9 milioni all’anno. Fabio Paratici potrebbe mettere sul piatto uno tra Bentancur e Dybala.

L’uruguaiano ha la stessa valutazione di Werner mentre Dybala, che costa circa 70 milioni, potrebbe perdere valore per via del mancato rinnovo e il contratto in scadenza nell’estate dell’anno prossimo.