L’infortunio di Luiz Felipe costringe la Lazio ad intervenire sul mercato: l’idea è un ex difensore di Genoa e Milan

La Lazio cerca rinforzi per dare più soluzioni a Simone Inzaghi che ha perso Luiz Felipe per 3 mesi. Il difensore brasiliano si è operato alla caviglia e non tornerà in campo prima di 90 giorni. Proprio per questo motivo urge un rinforzo in difesa e quindi un intervento sul mercato da parte della società.

Un nome caldo che torna di moda è quello di Sokratis Papastathopoulos, vecchia conoscenza del calcio italiano per le sue esperienze al Genoa prima e al Milan poi. Successivamente il trasferimento in Bundesliga al Werner Brema e poi al Borussia Dortmund, fino all’approdo in Premier League con l’ultima avventura all’Arsenal. Il difensore greco ha rescisso il contratto con i Gunners ed è libero di trattare con qualsiasi club: tra le pretendenti c’è la Lazio.

Calciomercato Lazio, duello col Genoa per Papastathopoulos

I biancocelesti rimpiazzerebbero nel migliore dei modi Luiz Felipe, con un difensore di esperienza, integro fisicamente nonostante i 32 anni e che conosce la Serie A. Anche la sua ex squadra, il Genoa, vorrebbe riportarlo in Italia e potrebbe dar fastidio alla Lazio di Lotito. L’occasione è piuttosto ghiotta perché Papastathopoulos è svincolato e quindi arriverebbe a parametro zero.

Anche altri club europei vorrebbero approfittarne, un su tutte l’Olympiakos che vorrebbe riportarlo in patria. Anche dalla Spagna diversi club hanno mostrato interesse. La Lazio non è sola nella corsa al difensore greco ma i primi contatti potrebbero avvenire già in queste ore. Si attendono ulteriori sviluppi.