Il Milan è a caccia del grande colpo di calciomercato in vista della prossima estate. Sul taccuino dei rossoneri sarebbe finito Lisandro Martinez, difensore centrale dell’Ajax di origini argentine. Il giocatore viene valutato circa 30 milioni di euro



Il Milan è la big la più attiva in questa finestra invernale di calciomercato. I rossoneri, dopo aver chiuso le entrate di Meité e Mandzukic, puntano a rinforzare la rosa con gli arrivi di Junior Firpo e Tomori, ma non solo. Il club meneghino sta anche studiando le mosse in vista della prossima stagione e, nonostante le buone prestazioni di Kjaer e Romagnoli, potrebbe fare un investimento importante per la difesa.

Il nome è quello di Lisandro Martinez, difensore centrale argentino dell’Ajax di Erik Ten Hag. Il classe 1998, che all’occorrenza può agire sia da terzino sinistro che da mediano davanti alla linea difensiva. La sua valutazione è di circa 25/30 milioni di euro e potrebbe essere lui il grande investimento del Milan della prossima estate.

Calciomercato Milan, piace Lisandro Martinez | I dettagli

Lisandro Martinez in questa stagione ha totalizzato 10 presenze con la maglia dell’Ajax in Eredivisie mettendo a segno ben 2 reti. Anche in Champions il quasi 23enne è stato protagonista con 5 gettoni nella fase a gironi.

Il Milan è a caccia di questo genere di profili: calciatori giovani e di alta caratura. Inoltre, per questo tipo di operazioni, i rossoneri sono ben disposti a mettere mano al portafogli, basti pensare al trasferimento a Milano di Rafael Leao, talento portoghese arrivato dal Lille.