Brusca frenata per Junior Firpo al Milan: per il terzino sono emersi motivi personali che bloccano il suo trasferimento da Barcellona

La partenza di Andrea Conti verso il Parma ha riaperto le necessità del Milan di avere un nuovo terzino da inserire in rosa: il nome del principale candidato è Junior Firpo, ma per il giocatore c’è stata una brusca frenata. Sebbene all’inizio sembrava che il giocatore potesse non essere tanto convinto dall’occasione di sposare il rossonero, adesso sono venute meno le problematiche legate al progetto. A bloccare il possibile trasferimento è stata la volontà del giocatore di non lasciare la città di Barcellona.

Stando a quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, l’ipotesi rossonera è stata frenata esclusivamente da motivi personali. Nelle prossime ore verranno fatti nuovi tentativi da parte della dirigenza capitanata da Maldini, che vorrebbe convincere il giocatore a lasciare la Catalogna.