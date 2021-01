Il Milan presenta Mario Mandzukic, rinforzo arrivato da svincolato per puntare allo scudetto. Il croato è pronto alla sfida ed ha un messaggio per la Juventus

Mario Mandzukic è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. L’attaccante croato – arrivato da svincolato – è stato presentato ai tifosi in conferenza stampa. Classe 1986, non gioca una partita ufficiale dallo scorso marzo, quando era in forza all’Al-Duhail. Mandzukic è pronto alla nuova sfida e ritrova la Serie A dopo i cinque anni intensi vissuti con la maglia della Juventus.

Milan, Mandzukic si presenta

Mario Mandzukic arriva al Milan con l’obiettivo di giocare e fare bene: “Sono felice di essere qui, aspettavo un’opportunità così, io e Ibrahimovic daremo esperienza e faremo paura a tutti“, ha detto il croato in conferenza stampa. Un concetto ribadito già dallo svedese nei giorni scorsi, e rincalzato subito da Super Mario, che ha aggiunto: “La strada per lo scudetto è ancora lunga, ma giochiamo bene e dobbiamo crederci“.

I dubbi maggiori riguardano il suo stato di forma, visto la prolungata inattività, ma Mandzukic ha rassicurato tutti: “Voglio essere subito pronto per dare una mano alla squadra: mi sono sempre allenato duramente e se non mi fossi ritenuto all’altezza non avrei accettato l’offerta“. Il croato ha poi aggiunto: “Il mio fisico è assolutamente pronto per tornare in campo. Non preoccupatevi, sto bene! Sono in forma“.

Dalla Juventus al Milan

Dalle ambizioni rossonere al passato con la Juventus: Mario Mandzukic non ha scordato i bianconeri, squadra con la quale ha collezionato più presenze in carriera (162) segnando 44 gol: “Sul campo siamo rivali, poi fuori siamo ancora amici. Ho sempre avuto un bel rapporto con i tifosi bianconeri, li rispetterò per sempre, ma ora io combatterò per il Milan e per i suoi tifosi“.

La concentrazione è tutta al Milan e al sogno scudetto: “Sono ambizioso e credo nel lavoro di Pioli“. Mario Mandzukic ha infatti chiuso la presentazione elogiando il tecnico rossonero e mettendosi a completa disposizione delle sue volontà.