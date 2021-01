Lega Serie A, l'esito della votazione: Dal Pino rieletto Presidente

C’era grande attesa oggi per la votazione del Presidente della Lega Serie A. Scopriamo cosa è emerso e l’esito per Paolo Dal Pino. Di seguito tutti gli ultimi aggiornamenti

Era prevista per la giornata di oggi la votazione per il nuovo Presidente della Lega Serie A. Non è stato di certo un mandato semplice per Paolo Dal Pino che ha dovuto fare i conti con un momento particolarmente difficile per il mondo del calcio e per tutto il pianeta, legato alla pandemia di Covid-19. Le votazioni previste oggi hanno portato alla sua rielezione come Presidente. Ecco tutti gli ultimi aggiornamenti.

Lega Serie A, Dal Pino rieletto Presidente: ecco tutti i dettagli

E’ terminata da pochissimo la seconda votazione per l’elezione del Presidente della Lega Serie A. Nella seconda chiamata è emerso nuovamente il nome di Paolo Dal Pino che stato rinominato con 14 preferenze. Nella prima votazione, invece, aveva conquistato 10 preferenze, con otto schede bianche e due nulle. Ora il Presidente rieletto avrà tempo fino alla prossima settimana per comunicare se accetterà o meno il nuovo incarico.