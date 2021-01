Juventus e Inter continuano a lavorare sul fronte calciomercato per arrivare a giocatori già pronti: arriva l’annuncio del top player!

Non solo calcio giocato, ma Juventus e Inter sono sempre molto attive sul fronte calciomercato per mettere a segno colpi sensazionali per l’immediato, ma soprattutto in vista della prossima stagione. Nel mirino ci sarebbe da sempre il profilo del centrocampista argentino del PSG, Leandro Paredes, che conosce molto bene la Serie A vestendo le maglie di Empoli e Roma.

Calciomercato Juventus e Inter, Paredes non si muove da Parigi

Lo stesso centrocampista del PSG è tornato a parlare alla vigilia della sfida contro il Montpellier svelando anche il suo possibile futuro: “La gente parla molto di me, ma sono molto felice, molto felice di essere qui a Parigi. Mi diverto ogni giorno qui in questa squadra e in questo club”.

Successivamente Paredes ha parlato di ciò che succederà in vista dei prossimi mesi: “Ho ottimi compagni di squadra, un buon allenatore. Spero di restare qui per qualche anno. All’inizio è sempre difficile arrivare in un grande club come il PSG, i primi sei mesi non sono stati facili, ma poi mi sono adattato”.

Il suo obiettivo resta quello di trionfare con la maglia del PSG anche in campo europeo conquistando questa volta la Champions League.