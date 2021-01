Il difensore accostato a più riprese al Milan, nelle scorse sessioni di calciomercato, può approdare in Serie A: clamorosa ipotesi Benevento, Pippo Inzaghi alla finestra

A poco più di una settimana dalla chiusura della sessione invernale di calciomercato, potrebbe prendere corpo una clamorosa ipotesi in difesa. Un club di Serie A ha messo nel mirino Jean-Clear Todibo, di proprietà del Barcellona, scarsamente impiegato dal Benfica. Il francese, nel mirino del Milan nella passata stagione, è uno degli obiettivi del Benevento.

Calciomercato, il Benevento ci prova per Todibo: i dettagli

Una clamorosa suggestione arriva dalla Spagna, con il portale ‘Todofichajes.com’ che sostiene la possibilità di vedere Jean-Clear Todibo al Benevento. Il difensore di proprietà del Barcellona, dopo l’ultimo prestito allo Schalke, è finito in prestito oneroso al Benfica.

Adesso, però, il club portoghese sembra aver cambiato idea sulla possibilità di riscattare il francese, accostato in più occasioni al Milan, che ha collezionato solo 2 presenze e 160′ in campo fino ad ora. Ecco che alla finestra spunterebbe proprio la società campana, a caccia di un rinforzo di spessore per la difesa di Inzaghi.

Todibo, però, non sarebbe estremamente allettato dall’ipotesi Benevento e punta a club di spicco in Premier League o Bundesliga. I giallorossi, però, rimangono interessati alla finestra: in caso di addio anticipato al Benfica, Todibo potrebbe essere il colpo a sorpresa di Vigorito.