La Juventus torna a mettere gli occhi su un bomber già cercato in passato: si tenta lo scambio con l’esubero

Manca sempre meno alla chiusura della sessione invernale di calciomercato, e la Juventus continua a cercare un vice Alvaro Morata da regala ad Andrea Pirlo. Così i bianconeri tornano a mettere gli occhi su un bomber della Serie A che è stato molto vicino in estate. Si pensa allo scambio con l’esubero ora in prestito.

Calciomercato Juventus, nuovo assalto a Dzeko: scambio con Douglas Costa rifiutato

Andrea Pirlo continua a volere un attaccante che possa far rifiatare Alvaro Morata, e la Juventus torna a pensare ad un obiettivo della scorsa estate per accontentare il proprio tecnico. A tornare sotto la lente juventina è Edin Dzeko, attaccante della Roma che in estate fu molto vicino all’approdo a Torino. Il rapporto tra il bomber bosniaco e l’allenatore Paulo Fonseca non sarebbe dei migliori al momento, così lo bosniaco potrebbe tornare a meditare l’addio.

Questa volta la società juventina per convincere quella capitolina potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Douglas Costa, al momento in prestito al Bayern Monaco. Lo scambio però sembrerebbe non interessare alla Roma, visto il recente ritorno di Stephan El Shaarawy ad occupare lo stesso ruolo. Dunque la Juventus dovrà pensare ad un’altra offerta per convincere i giallorossi ed il bomber.