Calciomercato Roma, si accende lo scontro Dzeko-Fonseca | Grave errore

Nelle ultime ore, è acceso lo scontro in casa Roma ed è inevitabile ripensare allo scenario di calciomercato, andato in scena la scorsa estate. Analizziamo le scelte della dirigenza giallorossa, risalenti solo a qualche mese fa

Divampa lo scontro in casa Roma. I recenti risultati negativi, il grave errore dei sei cambi in Coppa Italia e la pesante sconfitta nel derby contro la Lazio ha avuto delle ricadute pesanti sul gruppo squadra. In particolare, è notizia di ieri l’ammutinamento della squadra nei confronti di Paulo Fonseca e tra i senatori più attivi ci sarebbe Edin Dzeko. I rapporti tra la punta e l’allenatore sono sempre più tesi e hanno portato all’esclusione nella partita contro lo Spezia.

Calciomercato Roma, l’addio mancato di Dzeko e la strategia giallorossa

In quadro che pare ormai compromesso è impossibile non ripensare alla scorsa estate, Dzeko era a un passo dalla Juventus per 17 milioni di euro. Un’operazione che col senno di poi sarebbe stata lungimirante e avrebbe permesso l’affondo per Arkadiusz Milik e chissà anche per un giovane. Ora, invece, la punta è fortemente deprezzata e un suo addio, in caso di permanenza di Fonseca, non frutterebbe nulla alle casse giallorossa. Una scelta, dunque, che pare dissennata trattenere Dzeko la scorsa estate, considerando che già i rapporti col tecnico non erano idilliaci.