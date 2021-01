Scontro tra Ilicic e Kessie nel big match tra Milan e Atalanta: lo sloveno ha prima battuto i rigore e poi ha ricevuto le cure

Concluso da poco il big match della diciannovesima giornata di Serie A (ultima del girone d’andata) tra Milan e Atalanta. I rossoneri hanno perso per 3-0. Autore del secondo gol è stato Josip Ilicic su rigore. Il penalty è stato procurato dallo stesso attaccante della ‘Dea’ in seguito ad uno scontro violento in area con Kessie, che è stato poi ammonito. Lo sloveno ha perso sangue, ma prima di farsi medicare ha battuto e siglato il tiro dal dischetto. Poi ha ricevuto le cure dalla panchina e la situazione è rientrata. Infortunio, inoltre, per il giovane difensore rossonero Kalulu dopo uno scontro di gioco con Hateboer. In seguito ad un forte dolore alla schiena, ha lasciato il campo in barella ed è stato sostituito da Musacchio. Da verificare le sue condizioni.

Milan-Atalanta, batosta per i rossoneri: l’Inter non ne approfitta

Il Milan ha ricevuto a San Siro una pesante lezione di calcio da parte dei giocatori dell’Atalanta. I rossoneri, infatti, sono usciti sconfitti 3-0 da questo match, subendo i gol in ordine di Romero, Ilicic e Zapata. La classifica ora vede la squadra milanese al primo posto a quota 43 punti.

La notizia positiva per il Milan in questo turno nero di campionato è la conquista del ‘titolo’ di campione d’inverno. Rammarico per l‘Inter, invece, che (distante di tre lunghezze prima del match) non ha saputo approfittare dell’incredibile passo falso dei cugini e ha raccolto solo uno scialbo 0-0 contro l’Udinese.

E.T.