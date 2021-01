In casa Milan si continuano a cercare rinforzi in attacco per il futuro: idea attaccante dalla Serie A, due rossoneri nello scambio

Il calciomercato invernale si appresta alla chiusura, ma il Milan inizia già a lavorare per la sessione estiva e per il futuro del club. Infatti il piano dei rossoneri da tempo è puntare sui giovani, con alcuni innesti d’esperienza a rafforzare la rosa. Proprio su un giovane attaccante della Serie A la società milanista mette il mirino. Pronta a mettere sul piatto due contropartite per il bomber.

Calciomercato Milan, Vlahovic per il futuro: Castillejo e Colombo nel mirino

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic nel Milan ancora non è stato svelato. L’attaccante svedese a giugno vedrà scadere il proprio contratto con i rossoneri, quindi in attesa di capire quale sarà la decisione del calciatore, la società inizia a guardarsi intorno. Il mirino del club finisce così in casa Fiorentina, dove interessa l’attaccante Dusan Vlahovic.

Il classe 2000 serbo rappresenterebbe un investimento in linea con il piano giovani del Milan, oltre ad una sicurezza sul fatto che conosce già il campionato italiano. I rossoneri sarebbero disposti ad offrire tra i 17-18 milioni per il bomber viola, ma la Fiorentina valuta l’attaccante intorno ai 25 milioni di euro. Così Maldini potrebbe pensare di mettere sul piatto due contropartite, ovvero Samu Castillejo, spagnolo che sembra in uscita dal Milan, e Lorenzo Colombo, giovane classe 2002. Dunque nel Milan si lavora per il futuro, con sguardo su Firenze.