Il calciomercato del Milan ha visto l’approdo, per rinforzare l’attacco a disposizione di Pioli, di Mario Mandzukic. Il croato, però, non era la prima scelta di Maldini: il retroscena sul rifiuto a causa di Zlatan Ibrahimovic

Il big match a San Siro contro l’Atalanta una delle sfide più complesse nella corsa scudetto del Milan. La società rossonera, tuttavia, è concentrata sui prossimi colpi di calciomercato. In tal senso, il club di via Aldo Rossi ha visto sfumare quello che era il grande obiettivo di Maldini per l’attacco: la causa è Zlatan Ibrahimovic.

Calciomercato, niente Milan per Jovic: la ‘causa’ è Ibra!

Non è un mistero che il Milan sia, sin dalla scorsa estate, tra i più illustri estimatori del serbo Luka Jovic. L’attaccante del Real, tornato in prestito all’Eintracht Francoforte, era il grande obiettivo di Maldini per rinforzare l’attacco. Un nome caldo, poi sfumato, e che ha portato la dirigenza di via Aldo Rossi a ‘ripiegare’ su Mario Mandzukic.

Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco ‘Bild’, Jovic avrebbe rifiutato il Milan per un semplice motivo. Il 23enne, non sicuro di un posto da titolare agli ordini di Pioli, non se l’è sentita e ha detto no alla proposta di Maldini.

Con Ibrahimovic titolare indiscusso ed inamovibile, per il classe ’97 il rischio panchina sarebbe stato molto alto. Il Real ha dunque lasciato partire Jovic, direzione Bundesliga, con il club con cui è esploso: l’Eintracht se lo gode, Maldini ci ha provato finchè ha potuto.