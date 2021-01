Annata non particolarmente positiva per Castillejo che potrebbe diventare merce di scambio con il Valencia per il portoghese Guedes

La marcia trionfale del Milan in questo girone di andata si concluderà domani contro l’Atalanta nel big match di San Siro che i rossoneri ci tengono a portare a casa per chiudere al meglio una prima metà di stagione da incorniciare. Tra i titolari di Pioli spazio nuovamente a Samu Castillejo, vista anche l’assenza per squalifica di Saelemaekers che spesso e volentieri ha sottratto il posto proprio allo spagnolo. L’annata dell’ex esterno del Villarreal non è stata fin qui esaltante con appena 3 gol in 24 apparizioni di cui un solo centro in campionato. Numeri non clamorosi e che soprattutto testimoniano una leggera involuzione rispetto allo scorso anno che ha portato Pioli a sovvertire le gerarchie. Per tutte le ultime notizie di calciomercato di giornata CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, mirino su Castillejo: idea di scambio con Guedes

A complicare la questione Castillejo ci pensa anche il mercato con diverse compagini di Liga che hanno messo nel mirino l’esterno classe 1995. Siviglia, Atletico Madrid e Valencia hanno infatti provato nelle scorse settimane a sferrare un assalto all’ex Villarreal che sembrava poter tornare in Liga già in questa finestra di gennaio. Le acque ora sembrano essersi calmate ma non è da escludere che lo spagnolo possa tornare in orbita Valencia la prossima estate, magari in un’operazione che coinvolga anche un altro calciatore.

Nello specifico alla luce dell’annata deludente gli spagnoli potrebbero privarsi di Goncalo Guedes, esterno offensivo portoghese gestito da Mendes, lo stesso procuratore del connazionale Rafael Leao, che potrebbe favorire un approdo al Milan. Il lusitano ha messo a referto una sola rete e potrebbe quindi essere intavolato uno scambio con Castillejo che tanto piace ai valenciani. Guedes inoltre in caso di arrivo estivo a Milano potrebbe ricoprire tutti i ruoli dell’attacco risultando un vero e proprio jolly. Dall’altra parte il numero 7 dei rossoneri farebbe il percorso inverso soddisfando così il desiderio di tornare in patria.