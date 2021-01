La Juventus prepara un nuovo colpo e lo pesca direttamente dalla Serie A: pronto uno scambio per la prossima estate

Non è stato un avvio semplice di stagione quello della Juventus, che in questi primi mesi di campionato ha collezionato fin troppi passi falsi e per ora non riesce a tenere il passo delle prime in classifica anche se è ancora tutto possibile, visto che mancano ancora tanti mesi alla fine.

I bianconeri infatti possono dire la loro e puntare al decimo scudetto consecutivo, ma c’è bisogno di una serie di vittorie per rialzarsi in maniera definitiva. Nel frattempo si prepara l’assalto anche a Coppa Italia e Champions League dopo che è stata vinta la Supercoppa Italiana contro il Napoli.

Calciomercato Juventus, colpo dalla Serie A: nel mirino c’è Tomiyasu del Bologna. Scambio con Rugani

La squadra è concentrata sul campo e vuole colmare lo svantaggio che c’è su Milan e Inter, mentre la società studia nuove mosse da attuare in futuro per rinforzare la rosa e renderla ancor più competitiva di quella attuale. Non si escludono anche colpi dalla Serie A e nel mirino c’è anche Tomiyasu del Bologna.

La gara di oggi può essere stata un’occasione per parlarne, l’idea riguarda più il mercato di giugno che quello attuale. Possibile che sul piatto venga messo Daniele Rugani di rientro dal prestito: entrambi sono valutati circa 15-18 milioni di euro.