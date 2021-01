Il Milan è sempre molto attivo sul fronte calciomercato anche in ottica futura: in difesa possibile sostituto dell’esperto difensore rossonero

Il Milan continua a lavorare sul fronte calciomercato in vista della prossima stagione. Il club rossonero avrebbe messo gli occhi su un difensore funzionale al progetto tecnico di Stefano Pioli anche per il futuro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, erede Lautaro | Testa a testa in Serie A!

Calciomercato Milan, colpo Lisandro Martinez: idea dall’Ajax

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes” dopo gli arrivi a gennaio di Mandzukic e Tomori, il Milan potrebbe preparare terreno fertile per arrivare al centrale dell’Ajax, Lisandro Martinez, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2023.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, tentativo last minute | Scambio per il bomber!

Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

La sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro: con il possibile addio di Musacchio in estate, la società rossonera avrebbe già in mente un giocatore importante per sostituirlo velocemente.

Il Milan non si ferma ancora e vuole già arrivare su prospetti interessanti anticipando il lavoro delle altre big d’Europa. Lisandro Martinez è un profilo molto interessante per la retroguardia di Pioli.