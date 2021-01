Sono giorni caldi per il calciomercato invernale che, in Serie A, può registrare un clamoroso scambio last minute: ecco la punta che può finire all’Inter

A meno di dieci giorni dalla chiusura del calciomercato estivo, potrebbe riaprirsi una clamorosa pista per l’attacco di Antonio Conte. In casa Inter si lavora la possibile colpo per il reparto avanzato nerazzurro: occasione last minute, idea scambio in Serie A.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, scambio di prestiti | Conte vuole il suo pupillo

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, retroscena clamoroso | Nerazzurri ‘usati’ dal Real Madrid

Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

Calciomercato Inter, occasione Dzeko: idea scambio

Una chance, dopo il lungo corteggiamento dei mesi scorsi, che torna prepotentemente d’attualità. Edin Dzeko può lasciare, subito, la Roma: la rottura con Paulo Fonseca traccia l’addio del centravanti bosniaco.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

L’agente dell’attaccante Alessandro Lucci ha intenzione di portare delle proposte al centravanti e non è escluso un tentativo di scambio, anche di prestiti, con l’Inter. Sul piatto Matias Vecino, ormai da tempo scaricato da Conte e destinato a salutare l’Inter.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, annuncio per la panchina | “Allegri prossimo allenatore”

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, caccia all’erede di Handanovic | Doppia pista in A

Dzeko, in scadenza nel giugno 2022 come Vecino, ha una valutazione simile a quella dell’uruguagio e vicina ai 10 milioni di euro. Dzeko è stato riaccostato anche alla Juventus ed indipendentemente dalla permanenza di Fonseca, sembrerebbe destinato a partire: l’Inter alla finestra.