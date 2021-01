Calciomercato Milan, Rafael Leao erede di Dzeko | Chiesto il prestito

Il Milan potrebbe subire l’assalto sul calciomercato a uno dei suoi attaccanti proprio da una diretta concorrente in Serie A. Di seguito gli ultimi aggiornamenti e i dettagli sulla pista

La situazione in casa Roma è stata bollente negli ultimi giorni. Prima la sconfitta nel derby contro la Lazio, poi il caso delle sei sostituzioni e l’ammutinamento a Paulo Fonseca in allenamento. Lo scontro è divampato anche tra l’allenatore e Edin Dzeko che è stato poi escluso nella partita contro lo Spezia. La punta è ora molto chiacchierata in ottica mercato e anche la Roma continua a valutare nomi per l’attacco che possano sostituirlo. Di seguito tutte le ultime novità e la nuova pista che porta in Serie A.

Calciomercato Milan, la Roma punta Rafael Leao: possibile erede di Dzeko

L’ultimo nome per l’attacco della Roma è Rafael Leao. L’attaccante del Milan non ha ancora trovato continuità in questa stagione, ma complice l’assenza di Zlatan Ibrahimovic, quando ha trovato spazio è riuscito a fare bene e segnare qualche gol. L’attaccante è stato individuato dai giallorossi come erede di Dzeko, ma l’operazione con la diretta concorrente in Serie A non è semplice. La Roma per ora ha chiesto il prestito del calciatore: vedremo se l’operazione decollerà o resterà solo un’idea per Tiago Pinto.