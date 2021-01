Christian Eriksen, trequartista danese dell’Inter di Antonio Conte, non dovrebbe lasciare la Beneamata nell’attuale finestra di calciomercato. Discorso differente invece per l’estate, dove la permanenza del tecnico leccese, se confermata, sarà decisiva per il futuro dell’ex stella di Ajax e Tottenham



Christian Eriksen, trequartista dell’Inter, non dovrebbe lasciare la Beneamata in questa finestra invernale di calciomercato salvo sorprese dell’ultima ora. L’ingaggio pesante del giocatore danese, 7,5 milioni a stagione più 1,5 di bonus, è un serio ostacolo per le pretendenti che hanno bussato in casa nerazzurra. In estate però, il discorso potrebbe radicalmente cambiare.

Nella finestra di calciomercato che si aprirà al termine di questa stagione infatti, arriverà il momento della verità di Eriksen che, se Antonio Conte dovesse restare sulla panchina del club meneghino, con ogni probabilità lascerà l’Inter.

Calciomercato Inter, futuro di Eriksen in bilico | E se Conte se ne va?

La permanenza di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter non è però certa. Il tecnico leccese infatti non sta vivendo una stagione in piena sintonia con la dirigenza della Beneamata, iniziata con il patto (di non belligeranza) di Villa Bellini.

In caso di addio di Conte, la situazione cambierebbe anche per Eriksen che avrebbe nuove chance per impressionare in maglia nerazzurra e far valere i soldi del suo investimento: 20 milioni al Tottenham e circa 7 di commissioni al suo procuratore.