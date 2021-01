Indiscrezione su un possibile scambio in Serie A che coinvolge l’Inter e Christian Eriksen

L’Inter continua a lavorare sulla cessione di Christian Eriksen ma la situazione fatica a sbloccarsi. I 7,5 milioni di ingaggio del danese sono un ostacolo non indifferente per i club che vorrebbero arrivare al centrocampista ex Tottenham.

La non uscita di Eriksen blocca l’Inter nel mercato in entrata, dove la società vorrebbe comunque mettere a segno qualche colpo. Le pretendenti in Premier League non sembrano spingere sull’acceleratore per lo sprint decisivo e allora arrivano indiscrezioni su un possibile scambio in Serie A che è più una suggestione che una reale possibilità.

Calciomercato Inter, Eriksen per Dzeko | La risposta di Suning

L’indiscrezione riguarderebbe Eriksen in un’ ipotetico scambio con la Roma per Edin Dzeko. Il bosniaco è stato inseguito a lungo dai nerazzurri e poi anche dalla Juventus ma ha scelto di rimanere nella Capitale. Adesso potrebbe essere il momento giusto per una svolta nella sua carriera. La proposta fatta all’Inter sarebbe stata rifiutata da Suning.

Il presidente interista ha momentaneamente rispedito al mittente la proposta. Lo scambio sembrerebbe comunque più realistico, sia perché l’ingaggio del bosniaco si andrebbe a sostituire e non ad aggiungere a quello di Eriksen e sia perché Conte avrebbe finalmente il suo vice-Lukaku. nel frattempo Marotta e Ausilio lavorano già per il futuro e avrebbero già raggiunto un accordo di massima con l’Udinese per Rodrigo De Paul.