Il calciomercato dell’Inter può vedere novità importanti per quanto riguarda un attaccante, accostato recentemente ai colori nerazzurri: c’è l’offerta per l’addio immediato

Il derby di Coppa Italia contro il Milan, dopo il pari a reti bianche con l’Udinese. L’Inter di Conte vuole tornare a macinare vittorie ma, allo stesso tempo, è vigile per un possibile colpo last minute. In tal senso, a pochi giorni dalla chiusura della sessione invernale di calciomercato, il club nerazzurro può vedere l’addio dell’attaccante: offerta in arrivo dal club europeo.

Calciomercato Inter, proposta per Lingard: cifre e dettagli

Jesse Lingard è più vicino a salutare il Manchester United. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Todofichajes.com’, il nazionale inglese sarebbe in cima alla lista del Porto. Il club di Oporto avrebbe già pronta un’offerta per anticipare la concorrenza, Inter compresa, e assicurarsi sin da subito le prestazioni dell’attaccante classe ’92.

Sarebbe 10 i milioni che il club portoghese avrebbe intenzione di mettere sul piatto per strappare Lingard allo United. In scadenza il 30 giugno 2022 con i ‘Red Devils’, il giocatore sarebbe restio a lasciare la Premier League ma l’assenza di offerte concrete potrebbe spingerlo a trasferirsi al Porto.

Situazione dunque in divenire, con l’Inter che rischia di veder sfumare uno degli obiettivi presenti sul taccuino di Marotta: alla finestra per Lingard restano anche Tottenham, Everton, Leicester, West Ham e Marsiglia.