L’Inter continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato per l’innesto in attacco: Lukaku potrebbe essere la carta vincente

Un punto nelle ultime due sfide per Antonio Conte, che ora vuole dare nuovamente una scossa a tutto l’ambiente nerazzurra. L’Inter potrebbe mettere a segno un nuovo colpo in attacco per rinforzare il reparto offensivo dello stesso allenatore leccese.

Calciomercato Inter, colpo Lingard: carta vincente

In quest’ottica l’idea suggestiva potrebbe arrivare nuovamente dal Manchester United con Jesse Lingard pronto a cambiare aria già a partire da gennaio. Lukaku e Young sarebbero anche in grado di convincere il loro ex compagno ai “Red Devils”.

In questa prima parte di stagione l’attaccante inglese, classe 1992, ha collezionato soltanto soltanto 179 minuti complessivi non rientrando più nel progetto tecnico dello United. Il suo addio è sempre più vicino con l’Inter che ci proverà nelle prossime ore.

Lo stesso Jesse Lingard può occupare varie posizioni in attacco dando così un’alternativa in più ad Antonio Conte. I prossimi giorni saranno decisivi con il club nerazzurro molto attivo sul fronte calciomercato.