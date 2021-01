Calciomercato Inter, Real Madrid su Lukaku | Ecco la carta vincente

Il Real Madrid prova a cautelarsi cercando il sostituto di Karim Benzema: occhi puntati su Lukaku, ecco la carta vincente

La proprietà dell’Inter è in difficoltà economica e questo potrebbe influire anche sul mercato in entrata, ma anche in uscita. Marotta si ritrova a gestire una situazione molto spigolosa, che potrebbe anche portare alla cessione di diversi big, soprattutto quelli che darebbero una mano a mettere a posto le casse della società. Il principale indiziato sembra Romelu Lukaku, che in caso di addio porterebbe all’Inter almeno 90 milioni di euro. Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

Inter, il Real Madrid ha la carta Hakimi per arrivare a Lukaku

Il Real Madrid deve gestire il post-Benzema, arrivato alla soglia dei 34 anni e probabilmente al capolinea nella sua avventura coi Blancos. Il francese potrebbe andare alla Juventus, ma Florentino Perez a questo punto si ritrova a dover cercare per forza di cose un altro centravanti. Uno dei profili sembra essere Romelu Lukaku, che l’Inter valuta sui 90-100 milioni di euro.

Tuttavia, il Real Madrid ha una carta da giocarsi, ovvero Hakimi. L’Inter non ha ancora pagato la prima rata dell’esterno destro marocchino, costato in totale 40 milioni di euro più 5 di bonus. Le Merengues, dunque, potrebbero concedere ai nerazzurri -che dovranno pagare la prima rata a marzo- il cartellino dell’esterno più un ricco conguaglio da 50 milioni per arrivare a Lukaku.