La Juventus sta raccogliendo i primi frutti dopo i primi mesi tra alti e bassi per la compagine guidata da Andrea Pirlo: assalto decisivo

Ancora una vittoria importante per la Juventus. Tre punti preziosi conquistati contro il Bologna per la compagine bianconera, guidata da Andrea Pirlo, che ormai ha saputo registrare alcuni problemi degli ultimi mesi. E così il calciomercato potrebbe riservare qualche sorpresa per il club torinese.

Calciomercato Juventus, maxi-scambio per arrivare a McKennie

Uno dei protagonisti in assoluto di questo avvio stagionale è senza dubbio il centrocampista statunitense, Weston McKennie, classe 1998, arrivato in estate dallo Schalke 04. Il Bayern Monaco avrebbe messo gli occhi sul giocatore e l’idea suggestiva sarebbe quella di un maxi-scambio in Germania offrendo anche i cartellini di Pavard e Tolisso, due profili interessantissimi per Pirlo.

La Juventus, però, lo riscatterà dal club tedesco sulla base di 18,5 milioni di euro (senza contare i 7 di bonus per arrivare a 30 complessivi) per blindarlo assolutamente al termine della stagione. Il centrocampista americano è diventato l’uomo in più della formazione guidata da Andrea Pirlo, che l’ha saputo utilizzare come autentico invasore in area avversaria.

L’idea suggestiva sarebbe arrivata direttamente dalla Germania con il Bayern Monaco davvero molto interessato all’ormai ex Schalke 04