La Juventus vuole arrivare a Dzeko, in rotta con Fonseca. Per l’attaccante pronto lo scambio con Bernardeschi

La rottura di Edin Dzeko e Paulo Fonseca sembra non essere più sanabile. L’attaccante bosniaco è oramai ai ferri corti con l’allenatore, che per quanto sia sulla graticola potrebbe essere confermato dopo la vittoria con lo Spezia. Per questo, per evitare di trascorrere i prossimi mesi da separato in casa, per l’ex Manchester City la soluzione migliore potrebbe essere quella di lasciare la capitale.

Calciomercato Juventus, scambio per Dzeko

La strada più logica porta a Torino, sponda Juventus, con la società bianconera che già in estate aveva provato ad arrivare all’attaccante. Vista l’età avanzata, che a fine stagione sarà di 35 anni, la Vecchia Signora, però, non vorrebbe andare oltre il prestito fino a giugno. Per ovviare alle necessità della Roma di monetizzare la cessione, l’occasione giusta potrebbe essere quella di uno scambio di cartellini.

La Juventus potrebbe pensare di offrire, così, il cartellino di Bernardeschi alla Roma: l’esterno ex Fiorentina, adattato in diversi ruoli da Pirlo in queste ultime settimane, non ha più ritrovato la giusta strada per riprendere la qualità e le aspettative attese a Torino, ma nella capitale potrebbe trovare più spazio. Diventato oramai un esubero per Pirlo, potrebbe accettare di buon grado la partenza. Lo scambio avverrebbe alla pari, con le valutazioni dei giocatori che si equivalgono. Da valutare, adesso, se i giallorossi potrebbero essere