La Juventus guarda alle prossime operazioni di calciomercato, con una pista che in vista di giugno sembrerebbe destinata a sfumare: accelerata del top club, accordo già raggiunto

Poco più di una settimana alla fine del calciomercato invernale, con i club come la Juventus già proiettati alla prossima estate. In tal senso, uno degli obiettivi della ‘Vecchia Signora’ per giugno starebbe per sfumare. Super offerta e clausola pagata in estate: il top club supera i bianconeri e beffa Pirlo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Milik ancora possibile | La proposta al Marsiglia

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, proposta clamorosa | Rifiuto dalla Premier!

Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

Calciomercato, niente Juventus: accordo con il top player

Il Bayern Monaco è pronto a beffare la Juventus. Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, il club tedesco avrebbe già raggiunto un accordo totale con l’entourage di Dayot Upamecano. Il centrale del Lipsia, sul taccuino dei più importanti club d’Europa, avrebbe quindi scelto di restare in Bundesliga, trasferendosi alla corte di Flick.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

In tal senso, la dirigenza bavarese avrebbe intenzione di pagare la clausola di 45 milioni presente nel contratto del colosso francese che ha rinnovato con il Lipsia lo scorso luglio. Per far spazio ad Upamecano, il Bayern ha già deciso di ‘scaricare’ Niklas Sule.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, assalto al bomber | Scambio con l’esubero

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, proposta clamorosa da Parigi | I dettagli

Il tedesco, in scadenza nel 2022, non ha convinto nella difesa di Flick e sarà ceduto per fare cassa la prossima estate. Juventus dunque apparentemente tagliata fuori nella corsa ad Upamecano: l’ex bianconero ed attuale ds dei tedeschi, Hasan Salihamidzic, prepara il colpo.