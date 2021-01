Calciomercato Juventus, colpo Upamecano | Carta Douglas Costa

La Juventus vuole un nuovo difensore centrale e sta pensando a Dayot Upamecano: la carta per arrivare a lui sarebbe Douglas Costa

La Juventus è intenzionata a rinforzare la difesa, soprattutto visti i tanti infortuni e l’età di Bonucci e Chiellini. Oltre a De Ligt e Demiral, il ds Paratici vorrebbe assicurare ad Andrea Pirlo un nuovo calciatore in rampa di lancio. Soprattutto visto le uscite dalla Champions League con Ajax e Lione, squadre con un’età media molto bassa e un modo di giocare molto moderno, ovvero ciò che sta cercando di portare Pirlo in bianconero. Uno dei nomi che potrebbe fare al caso della Juve è Dayot Upamecano. Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, suggestione dalla Premier | Lo ‘chiama’ Ronaldo

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, colpaccio in Serie A | Cifre e dettagli

Juventus, per Upamecano la proposta è Douglas Costa

Uno dei profili seguiti dalla Juventus -e da tanti altri top club- è Dayot Upamecano, difensore centrale del Lipsia. Il classe ’98 si è messo in mostra anche in Champions e probabilmente finirà la stagione con le ‘lattine’. Tuttavia, difficilmente dalla prossima stagione resterà con la Red Bull e per i bianconeri è una suggestione per l’estate: Upamecano ha una clausola da 42 milioni di euro.

La Juventus ha un buon rapporto con le clausole: in passato sono arrivati giocatori del calibro di Pjanic e Higuain, ma l’estate prossima i 42 milioni potrebbero essere ‘abbassati’ tramite uno scambio. Ovvero con la proposta di Douglas Costa al Lipsia, completamente fuori dal progetto di Pirlo e attualmente in prestito al Bayern Monaco.