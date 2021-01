Il calciomercato dell’Inter potrebbe vedere l’arrivo di un colpo decisamente importante per la prossima estate. Di seguito tutte le ultime novità e i dettagli a riguardo



Miralem Pjanic rappresenta di certo un profilo ambito in Italia. Il centrocampista ha fatto molto bene con le maglie di Juventus e Roma, poi il passaggio al Barcellona dove non sta riuscendo ad imporsi secondo le aspettative. Il bosniaco classe 1990 ha giocato infatti solo il 40% dei minuti totali nel club spagnolo in questa stagione. Decisamente poco per chi era arrivato a suon di milioni ed era pronto a imporsi come epicentro del centrocampo blaugrana.

Calciomercato Inter, gli intermediari contattano Marotta per Pjanic: le ultime

Il nome di Pjanic potrebbe, dunque, essere al centro del prossimo mercato estivo. L’Inter è pronta ad affondare il colpo per il centrocampista bosniaco che potrebbe fare decisamente comodo alla Beneamata in una zona di campo in cui la rosa sta dimostrando qualche limite tecnico. La valutazione dell’ex Juventus si aggira attorno ai 40 milioni di euro, ma il Barcellona potrebbe anche decidere di lasciar partire il bosniaco in prestito, visto l’alto costo a bilancio. Il centrocampista ha un contratto con il Barcellona fino al 2024. Gli intermediari hanno intrapreso i primi contatti con Beppe Marotta in vista della prossima estate: vedremo se l’operazione decollerà nei prossimi mesi.