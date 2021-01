Nella lista dei partenti dell’Inter continua ad esserci Ivan Perisic che potrebbe fare ritorno in Germania già a gennaio: ipotesi di scambio

La super sfida di ieri tra Roma ed Inter si è conclusa con un pirotecnico 2-2 maturato nel finale grazie al pari di Mancini ad una manciata di minuti dal fischio finale. Non hanno pagato le sostituzioni di Antonio Conte che ha dato spazio a calciatori meno impiegati come Kolarov e soprattutto Ivan Perisic. Il croato è stato rilanciato in campo in un ruolo non suo, da seconda punta a supporto di Lukaku. Impatto povero sulla partita da parte dell’esterno interista che a gennaio potrebbe cambiare di nuovo aria per fare magari ritorno in Bundesliga. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, Perisic in uscita: scambio col Borussia Dortmund

La scorsa stagione Perisic riuscì a trovare rilancio importante con la maglia del Bayern Monaco con la quale ha vinto tutto da protagonista della compagine di Flick. Le parti non hanno però trovato l’accordo per la permanenza in Baviera motivo per cui l’Inter ha passato la scorsa estate a provare a cedere il croato che alla fine per mancanza di proposte soddisfacenti è rimasto alla corte di Conte. L’operazione reintegro non ha però pagato i dividendi giusti con appena 2 gol e 3 assist in ben 22 apparizioni, molte delle quali fuori ruolo e da subentrato.

L’addio a gennaio appare inevitabile e non è da escludere un rientro proprio in Germania, nel campionato in cui ha reso maggiormente in carriera. Dal canto suo l’Inter va a caccia di un terzino sinistro capace di giocare a tutta fascia e l’occasione giusta potrebbe arrivare dal Borussia Dortmund. I nerazzurri e i gialloneri potrebbero infatti provare a mettere in piedi uno scambio, anche di prestiti, tra due calciatori scontenti come Perisic e Nico Schulz, andando così a soddisfare le esigenze di tutti.

La valutazione di mercato dei due non è particolarmente distante vista anche la svalutazione di entrambi per motivi diversi. Si parla di cifre non molto superiori ai 15 milioni di euro con il tedesco che quest’anno al Borussia ha disputato appena 8 gare tra tutte le competizioni con la miseria di 5 minuti giocati nelle ultime 4 di Bundesliga. Numeri che fanno ben capire come Schulz sia sempre meno all’interno del progetto ed in cerca di riscatto. Il classe 1993 teutonico inoltre sarebbe perfetto per interpretare il ruolo di esterno sinistro nel modulo di Conte. Perisic invece dal canto suo potrebbe far ritorno al BVB dopo l’esperienza chiusa nel 2013.