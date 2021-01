Il Milan potrebbe puntare ad un trequartista di riserva nelle battute finali di questo calciomercato di gennaio: chance dalla Spagna last minute

Questa sera il Milan torna in campo per affrontare l’Inter nei quarti di finale di Coppa Italia. I rossoneri sono chiamati a tornare prontamente al successo dopo il brutto passo falso fatto contro l’Atalanta, una gara che ha evidenziato anche alcune difficoltà dei rossoneri nella costruzione della manovra offensiva senza Calhanoglu. Il turco tra Covid e qualche problemino fisico di troppo ha saltato qualche partita e contro i bergamaschi Pioli ha provato alle spalle di Ibrahimovic la carta Meite. Esperimento fallito e prontamente bocciato dall’inserimento di Brahim Diaz nel corso dell’intervallo, che comunque non ha portato significativi miglioramenti. Per queste ragioni, qualora venisse fuori la giusta occasione, il Milan potrebbe anche puntare ad un trequartista low cost per gennaio. Per tutte le ultime notizie di calciomercato di giornata CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, Gomez chiude Vazquez: chance low cost

L’assenza di Calhanoglu si fa sentire visto il peso specifico del turco che illumina sulla trequarti. L’idea last minute della società meneghina potrebbe arrivare da Siviglia, lì dove in queste ore è approdato Alejandro Gomez. Il ‘Papu’, in attesa del comunicato ufficiale, andrà a potenziare la trequarti, chiudendo definitivamente gli spazi a Franco Vazquez. Solo 7 partite in Liga (14 tra tutte le competizioni) per l’italo-argentino che è da tempo in uscita e che con l’arrivo dell’ormai ex atalantino avrebbe pochissimo spazio a disposizione.

Saltata la trattativa che avrebbe potuto portare Vazquez a Parma ecco che l’ex fantasista del Palermo potrebbe tornare in ottica italica proprio per il Milan come trequartista di scorta capace di regalare qualità ed esperienza dalla panchina ad una squadra che in questo gennaio ha già dimostrato di voler puntellare la rosa per puntare dritto al titolo. Col contratto in scadenza 2021 sarebbe un affare low cost.