Il Milan valuta gli ultimi colpi di calciomercato, quando manca ormai meno di una settimana alla chiusura della sessione invernale: spunta l’ex Serie A a costo zero

In attesa di scendere in campo per il big match di Coppa Italia contro l’Inter, il Milan lavora ad un possibile ultimo colpo nel calciomercato di gennaio. A pochi giorni dalla chiusura della sessione invernale, il club di via Aldo Rossi può provare a puntare sull’ex Serie A: occasione a costo zero per i rossoneri.

Calciomercato Milan, colpo ‘gratis’: ecco l’ex Serie A

Secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’, il colpo in difesa per il Milan potrebbe essere Achraf Lazaar. Il terzino italo-marocchino è in scadenza il prossimo giugno con il Newcastle, anche se l’agente del terzino starebbe già lavorando per rescindere con il club inglese.

Un colpo a zero, dunque, per il vice Theo Hernandez viste anche le difficoltà a chiudere per Firpo. Per Lazaar, però, la strada potrebbe essere in salita. Il 29enne di Casablanca è ricercato anche in Serie B.

Sul laterale mancino potrebbero piombare Salernitana e Brescia, a caccia di un rinforzo di spessore per la seconda parte della stagione nel campionato cadetto.