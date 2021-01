Il Milan, nella prossima estate di calciomercato, potrebbe puntare anche su profili di esperienza per rinforzare una rosa già molto giovane. Occhio al nome di Willian, ala destra dell’Arsenal che, finora, non è riuscito ad incidere in maniera significativa nel gioco dell’Arsenal di Mikel Arteta



Il Milan, in vista della prossima finestra estiva di calciomercato, potrebbe cercare un profilo di esperienza in grado di dare garanzie sulla fascia destra, ruolo dove i vari Castillejo, Saelemaekers e Diaz non sono riusciti a convincere al 100%.

In quest’ottica, attenzione al nome di Willian, ala destra dell’Arsenal di Mikel Arteta. Il giocatore brasiliano, arrivato ai Gunners dopo essersi liberato dal Chelsea, non sta convincendo con la maglia del club del Nord di Londra e potrebbe salutare già al termine del campionato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, attaccante dalla Serie A | Due contropartite

Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

Calciomercato Milan, idea Willian | I dettagli

Willian, finora, ha collezionato 14 presenze con la maglia dell’Arsenal in Premier League senza andare a segno, ma fornendo tre assist per i suoi compagni di squadra. Il suo contratto scadrà nel 2023 ed il Milan potrebbe proporre ai Gunners la formula del prestito visto l’elevato ingaggio del giocatore ex Shakhtar Donetsk.

Il giocatore brasiliano sarebbe il tassello mancante nel Milan di Stefano Pioli che però, vista l’età del giocatore (classe 1988) e l’ingaggio alto, non vorrebbe acquistare l’attaccante con un formula a titolo definitivo.