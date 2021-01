Ufficiale il passaggio di Kevin Lasagna dall’Udinese all’Hellas Verona. Altro acquisto dei veneti dopo quello di Sturaro

L’Hellas Verona mette a segno un importante colpo di calciomercato che rinforza notevolmente il reparto offensivo di Ivan Juric. Il giocatore in questione è Kevin Lasagna che lascia l’Udinese dopo 3 stagioni e mezzo in cui ha collezionato 34 gol in 126 presenze. Il Verona lo acquista con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto a determinate condizioni.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, offerta dalla Bundesliga | Eriksen e non solo

Oggi è arrivata l’ufficialità attraverso il comunicato ufficiale dell’Udinese: “Udinese calcio comunica la cessione in prestito biennale con obbligo di riscatto a determinate condizioni di Kevin Lasagna all’Hellas Verona. Kevin ha indossato la fascia da capitano e raggiunto, grazie al suo rendimento, la Nazionale italiana. A Kevin, capitano di tante battaglie, vanno i più sentiti ringraziamenti da parte dell’Udinese per la professionalità e la dedizione sempre dimostrate dentro e fuori dal campo”.

Calciomercato, UFFICIALE Lasagna | Juric sorride

Juric viene accontentato, alla luce dell’insoddisfazione nei confronti della società in merito al mercato estivo che ha visto le cessioni di Kumbulla, Rrahmani, Amrabat e il ritorno a Bergamo di Pessina, giocatori che hanno contribuito notevolmente alla grande stagione dell’Hellas.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, reazione a catena | Idea last minute per la trequarti

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Roma, contatti per il dopo Dzeko | La proposta

Gli arrivi di Stefano Sturaro prima e di Kevin Lasagna poi, acquisto più costoso nell’era Setti, tornano a far sorridere Ivan Juric che adesso ha due profili importanti da integrare in un gruppo ben consolidato, autore di un’altra stagione, fino a questo momento, sorprendente. Adesso l’asticella per l’Hellas, inevitabilmente, si alza.