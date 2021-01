Inter, Conte squalificato | UFFICIALE la decisione del Giudice sportivo

Antonio Conte è stato protagonista della lite con Fabio Maresca nell’ultima partita di Serie A tra Udinese e Inter. Ora è arrivata la squalifica per l’allenatore nerazzurro: di seguito le ultime novità

L’Inter è stata fermata sul punteggio di 0-0 da una buona Udinese nell’ultimo match di campionato. I nerazzurri non sono riusciti a sbloccare la partita e in più hanno dovuto fare i conti con quanto successo ad Antonio Conte. Il tecnico della Beneamata, infatti, è stato espulso nel secondo tempo dopo un accesso diverbio con l’arbitro Fabio Maresca di Napoli. Era attesa in queste ore la decisione del Giudice sportivo ed è appena arrivata.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, assalto dalla Premier | Investimento da 77 milioni

Inter, la squalifica di Conte: la decisione del Giudice sportivo

Un brutto litigio tra il direttore di gara e il tecnico nerazzurro che ha rivolto all’arbitro l’espressione “Sei sempre tu Maresca”. Il Giudice sportivo ha appena comunicato la decisione per il tecnico nerazzurro: due giornate di squalifica e multa da 20 mila euro, salterà quindi le gare contro Benevento e Fiorentina. Fermato anche Oriali per un turno e comminata una multa da 5 mila euro.