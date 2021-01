La Juventus è già al lavoro per la prossima stagione. Uno degli obiettivi è rinforzare il reparto arretrato, anche se i soldi scarseggiano. Occasione a parametro zero, commissioni escluse, dalla Premier League

In questi ultimi giorni di calciomercato la Juventus potrebbe regalare a Pirlo il tanto desiderato vice Morata. Difficilmente però il Giroud della situazione, il nome in cima alla lista del tecnico bresciano. Questo perché il Chelsea non intende liberarlo nonostante sia in scadenza di contratto, ma anche perché i bianconeri non hanno le risorse per provare a persuadere il club inglese. Dietro al classe ’86 c’è il sempreverde, perlomeno come nome, Edin Dzeko, che ha rotto con Fonseca e che la Roma sta cercando di sbolognare. Ma il bosniaco, 35 anni il prossimo 17 marzo, guadagna la bellezza di 7,5 milioni di euro… Per cui occhio al buon Scamacca: i rapporti col Sassuolo sono eccellenti, alla fine un l’accordo potrebbe trovarsi anche sul prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Juventus, idea Mustafi a zero: la possibile offerta

Vice Morata a parte, la Juventus è più che altro già proiettata alla prossima stagione, in vista della quale urgeranno dei rinforzi per il reparto arretrato. Chiellini è un ex o quasi, comunque può ritirarsi dopo l’Europeo, Bonucci sembra essere per la stessa strada e Demiral non convince, quantomeno Pirlo. Tradotto: ci vorrà più di un nuovo innesto. Siccome i soldi scarseggiano e scarseggeranno, a meno di qualche cessione, Paratici e soci dovranno essere ‘creativi’, vedi architettare qualche scambio o fare ricorso alla bancarella dei cosiddetti svincolati. Una bancarella già aperta e in cui è presente Shkodran Mustafi, già una ‘idea’ di Inter e Milan: “Nessuna risoluzione, lascerà il club in estate“, ha annunciato il papà-agente a ‘Transfermarkt’, ufficializzando l’addio a costo zero dopo cinque anni di militanza nei ‘Gunners’.

Esploso nella Sampdoria diventando poi Campione del Mondo con la Germania nel 2014, il 28enne di origini albanesi (utilie, nel caso, anche nella difesa a tre) rappresenta una ghiotta ‘occasione’ (pur portandosi dietro qualche acciacco fisico di troppo) essendo appunto ingaggiabile a titolo gratuito, commissioni escluse. La Juve potrebbe proporgli un triennale da 3,5 milioni a stagione, circa un milione e mezzo in meno di quanto percepisce attualmente in quel di Londra.

A.R.