La Juventus monitora la situazione di Pirlo, che in estate sarà confermato in base ai risultati ottenuti: in caso di addio l’ultima suggestione arriva porta a Flick

La Juventus tiene sotto osservazione Andrea Pirlo ed il mercato allenatori. Il Campione del Mondo sarà valutato a fine stagione per i risultati ottenuti: la mancata vittoria dello scudetto potrebbe portare all’addio, così come un percorso infelice in Champions League. La società bianconera valuta un nuovo corso con alla guida di un profilo esperto che abbia già vissuto spogliatoi importanti.

Calciomercato Juventus, suggestione Flick

L’ultima suggestione arriva dalla Germania, e porta al nome di Hans-Dieter Flick. L’allenatore del Bayern Monaco – contratto in scadenza nel 2023 – sembrava ben saldo sulla panchina dei bavaresi, ma alcuni fatti recenti lo hanno rimesso in discussione. Secondo quanto riferisce ‘Sport Build’, infatti, il tecnico starebbe valutando l’addio anticipato per alcuni motivi, come le dimissioni – a fine anno solare – di Rummenigge dal ruolo di CEO.

La Juventus segue la vicenda, ma al momento non c’è nulla più di un’idea. Flick è però un profilo che piace in quanto internazionale e bravo a gestire uno spogliatoio di campioni. L’allenatore ha vinto la Champions League nella passata edizione ed è favorito per arrivare al successo anche in questa edizione. Un secondo successo potrebbe convincere i bianconeri a muoversi nella sua direzione. Flick, però, starebbe valutando anche l’ipotesi di allenare la Nazionale tedesca, al posto di Low.