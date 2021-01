La Juventus è già proiettata ai colpi di calciomercato per la prossima estate, con un nome in particolare finito nel mirino del CFO Paratici: spunta l’idea scambio per il talento del top club spagnolo

Da un lato la sfida di Coppa Italia contro la Spal, dall’altro, in casa Juventus, le ultime occasioni dal calciomercato invernale. La società torinese è tuttavia orientata alla prossima estate, con un colpo di assoluto spessore che potrebbe entrare prepotentemente nel mirino di Paratici: ecco la possibile offerta.

Calciomercato Juventus, obiettivo Pedri: l’offerta al Barcellona

Non è un mistero che Pedri, in questi mesi con la maglia del Barcellona, abbia stupito tutti attirando su di sè le attenzioni dei maggiori top club europei. Secondo quanto riportato da ‘Diariogol’, alla finestra vi sarebbe anche il Bayern Monaco pronto ad offrire un ingaggio raddoppiato (attualmente guadagna 4 milioni annui in Catalogna) pur di regalarlo a Flick

In fila c’è tuttavia anche la Juventus che, in vista di giugno, potrebbe preparare un clamoroso scambio per portare in Serie A il 18enne spagnolo. Per Pedri, valutato almeno 50 milioni dalla dirigenza blaugrana, Paratici avrebbe in mente di proporre il cartellino di Merih Demiral.

Il centrale turco, in scadenza nel 2024, ha una valutazione di circa 35 milioni. Ecco quindi che la ‘Vecchia Signora’ opterebbe per uno scambio più 15 milioni cash nelle casse del Barcellona: una trattativa complessa ma la Juventus ha tutta l’intenzione di provarci per Pedri.