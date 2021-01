La Juventus lavora agli ultimi colpi di calciomercato che, tra gennaio e giugno, rinforzeranno la rosa bianconera: in tal senso, la Roma tenta lo sgambetto e pensa allo scambio per l’attaccante

I tre punti con il Bologna avvicinano la Juventus al vertice, con il Milan distante adesso 7 punti. La società bianconera, però, potrebbe veder sfumare uno degli obiettivi primari del CFO Paratici per il 2021. A farsi avanti per una clamorosa beffa sarebbe la Roma, disposta a proporre uno scambio in Serie A per superare i bianconeri nell’attuale sessione di calciomercato.

Calciomercato Juventus, sgarbo Roma: scambio per l’erede di Dzeko

Non è un mistero che i rapporti tra Edin Dzeko e Paulo Fonseca, in giallorosso, siano ormai pessimi. L’attaccante bosniaco sembra destinato a salutare la Capitale già nei prossimi giorni di mercato ed ecco quindi che il club di Friedkin starebbe pensando a Gianluca Scamacca per rimpiazzare il numero 9. L’attaccante del Sassuolo, in prestito al Genoa, è un pallino della Juventus ormai da alcuni mesi, con Paratici che lavora senza sosta per portarlo a Torino.

La società capitolina, però, potrebbe firmare un clamoroso sgambetto, mettendo in piedi uno scambio con il club neroverde. Per convincere a lasciar partire subito Scamacca, la dirigenza romanista metterebbe sul piatto il cartellino di Carles Perez.

L’esterno 22enne, ex Barcellona, ha collezionato 16 presenze con la squadra di Fonseca ed è stato cercato già in passato dal Sassuolo: la Roma prova lo sgambetto alla ‘Vecchia Signora’ nella corsa a Gianluca Scamacca.