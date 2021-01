La Juventus cerca in sede di calciomercato l’erede di Chiellini per la difesa: ipotesi scambio per Pau Torres

La Juventus cerca maggiore stabilità dopo l’arrivo di Pirlo. La squadra, inoltre, presenta alcuni elementi che non danno più le stesse garanzie degli anni passati. Tra questi c’è sicuramente Giorgio Chiellini, per anni colonna portante della retroguardia bianconera, ma ora entrato nel 37esimo anno di età. Il difensore ha anche molti problemi fisici e ha creato non poche difficoltà al tecnico la sua assenza prolungata in stagione per infortunio. Per questo, Paratici e gli altri dirigenti cercano in sede di calciomercato un possibile profilo che possa raccogliere l’eredità del toscano e potrebbe venire dalla Spagna.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, caccia al difensore | Arriva dalla Serie A!

Calciomercato Juventus, scambio più soldi per Pau Torres: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘The Athletic’, la Juventus sarebbe interessata a Pau Torres, difensore in forza al Villareal. Sul giocatore, viste le sue ottime prestazioni in stagione condite anche da due gol, avrebbero messo gli occhi anche vari top club come Chelsea, Barcellona e Real Madrid. Il classe ’97, inoltre, ha una clausola rescissoria di 50 milioni di euro e un contratto in scadenza nel 2024.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, presidente spazientito | Paratici ci riprova per la stella!

La ‘Vecchia Signora’ preferirebbe avere un risparmio economico da questa operazione e starebbe pensando di proporre uno scambio. Potrebbe mettere sul piatto Bernardeschi e Rugani, due giocatori ai margini del progetto tecnico, più 20 milioni. In questo modo, la società riuscirebbe a coprire la cifra della clausola risparmiando sulla parte cash e garantendo da subito un sostituto in difesa agli spagnoli. Il centrale ex Malaga potrebbe essere il profilo ideale per ringiovanire ulteriormente il reparto arretrato e formare un grande coppia con De Ligt. Possibili novità a breve.

E.T.