Calciomercato, indiscrezione su Allegri-Roma

Massimiliano Allegri ormai da mesi è alla ricerca di una panchina di una big. L’allenatore, secondo l’ultima indiscrezione, sarebbe vicinissimo al ritorno sui campi

Massimiliano Allegri continua a essere molto chiacchierato. L’allenatore viene puntualmente accostato alle maggiori big italiane. E’ stata la volta dell’Inter, dopo i primi rumors su un addio di Conte, ma anche del Napoli e della Roma. E proprio i giallorossi ora sembrano essere la pista più concreta per il tecnico ex Milan e Juventus. La posizione di Paulo Fonseca non è affatto salda dopo la sconfitta contro la Lazio e il caso delle sei sostituzioni contro lo Spezia. Ecco le ultime novità.

Calciomercato Roma, clamorosa indiscrezione su Allegri: gli aggiornamenti

La vittoria all’ultimo minuto contro lo Spezia non ha totalmente allontanato le nubi su Fonseca. E Allegri sembra assolutamente in pole position, soprattutto al termine della stagione. Ilario Di Giovambattista, ai microfoni di ‘Radio Radio, ha riportato una clamorosa indiscrezione: “Allegri ha già firmato un precontratto con la Roma di due o tre anni. L’ingaggio sarà più alto di quello percepito da Fonseca, ma più basso di quello che aveva alla Juventus. Dovrebbe essere, infatti, da 4,5 milioni di euro a stagione“.

In ogni caso, l’opzione scatterà solo a una condizione: “I giallorossi dovranno centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Non è da escludere, però, che possa subentrare già in questo campionato”.