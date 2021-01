Calciomercato Roma, Allegri e Pinto nello stesso hotel | Possibile contatto

Il futuro di Massimiliano Allegri resta in bilico. Il tecnico giallorosso, come riporta Calciomercato.it, oggi era nello stesso hotel di Tiago Pinto, possibile nuovo contatto con la Roma. Di seguito gli ultimi aggiornamenti

Nelle ultime settimane, è divampato il caso relativo a Paulo Fonseca. Il tecnico giallorosso è stato messo in discussione dopo la dura sconfitta nel derby e il caso legato alle sei sostituzioni in Coppa Italia. L’ammutinamento della squadra e la tensione con Edin Dzeko hanno aggravato la situazione, con il tecnico ex Milan e Juventus in prima fila per la sostituzione. Ora un’ultima clamorosa notizia è pronta a infiammare il calciomercato.

Calciomercato Roma, Allegri era nello stesso hotel di Tiago Pinto

Secondo quanto riporta Calciomercato.it, Tiago Pinto e Massimiliano Allegri si trovavano quest’oggi nello stesso hotel. Potrebbe, dunque, essere un clamoroso indizio sul successore di Paulo Fonseca. E’ noto, inoltre, come il tecnico ex Juventus e Milan, libero da diversi mesi, sia il preferito assoluto della dirigenza giallorossa. In queste ore, il General manager della Roma è impegnato, inoltre, nella caldissima trattativa per lo scambio tra Edin Dzeko e Alexis Sanchez.