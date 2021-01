Sampdoria e Juventus sono pronte a sfidarsi in campionato. Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa alle porte della partita, sottolineando le condizioni di Paulo Dybala. Ecco le sue dichiarazioni

Andrea Pirlo chiede attenzione massima in vista della partita contro la Sampdoria, anche in vista della partita contro l’Inter in Coppa Italia. Il tecnico della Juventus ha parlato delle condizioni di Paulo Dybala, unico assente tra le fila bianconere: “Oggi tutti dovrebbero essere in gruppo, a parte Dybala che sta cercando di recuperare. L’argentino sente ancora delle fitte al ginocchio”. Parla poi di Federico Chiesa: “Domani partirà dall’inizio”.

Sampdoria-Juventus, Pirlo parla sullo scontro tra Ibrahimovic e Lukaku

Non poteva mancare anche una domanda anche su uno degli eventi più chiacchierati degli ultimi giorni. Stiamo parlando del diverbio tra Ibrahimovic e Lukaku: “Sono cose successe su un altro campo, è giusto che mi astenga da qualsiasi valutazione”. Esprime poi la sua opinione sul prossimo impegno di Coppa Italia: “Le scelte di domani non saranno influenzate dal match contro l’Inter. Saranno prese solo per la partita contro la Sampdoria. Domani c’è la squadra di Ranieri, un avversario temibile: metteremo in campo la migliore formazione possibile, sia domani che martedì”.