L’Inter va a caccia dell’erede di Handanovic e il sostituto potrebbe arrivare dalla Serie A: si apre la lotta con Juventus e Milan

Non è stato un avvio di stagione semplice per l’Inter, che ora sta provando a rialzarsi per raddrizzare la stagione. I nerazzurri sono usciti dalle competizioni internazionali e hanno perso qualche punto di troppo in campionato, ma lo scudetto è ancora possibile.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Real Madrid, Zidane via | Due italiani in corsa per sostituirlo

La compagine allenata da Antonio Conte dista soltanto due punti dal Milan e bisogna provare a inanellare una serie di vittorie per cercare il distacco e allungare il vantaggio dalla Juventus, che al momento è dietro di cinque punti ma deve ancora recuperare la partita contro il Napoli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Allegri pronto allo scippo | Lo vuole con sé alla Roma

Calciomercato Inter, Musso è un obiettivo: ci sono anche Juventus e Milan

La società nerazzurra intanto continua a lavorare sul calciomercato per programmare le mosse per il futuro. Nel mirino del club c’è anche Juan Musso, così come rilanciato da ‘TodoFichajes.com’, portiere dell’Udinese che sta facendo molto bene con i bianconeri e potrebbe essere pronto per il salto in una big.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, salta il colpo a centrocampo | Va in Francia

Sulle sue tracce però non sembrerebbe esserci soltanto Beppe Marotta, ma potrebbero esserci tutte le protagoniste della lotta allo scudetto attuale. Anche Juventus e Milan, infatti, sarebbero interessate all’estremo difensore classe 1994.

Potrebbe dunque aprirsi una sfida tra le tre squadre più titolate in Italia per provare a strappare uno dei portieri che si sta mettendo in mostra con grandi performance in questi mesi.