Il Real Madrid valuta con attenzione la posizione di Zinedine Zidane. L’allenatore francese – abituato ad un rapporto di alti e bassi con la proprietà – è tornato in discussione dopo l’eliminazione dalla Copa del Rey per mano di una squadra di terza categoria. Il suo operato sarà valutato a fine stagione, ma intanto la dirigenza sta valutando diversi profili per una eventuale sostituzione.

La sensazione è che Zidane debba portare al Real un trofeo per tenere salda la sua posizione. Ancora in corsa in Champions League – agli ottavi sfiderà l’Atalanta – i Blancos sono secondi in Liga, a -7 dall’Atletico Madrid capolista. Impresa ardua, che aumenta le sensazioni di un possibile addio a giugno. Il Real Madrid ha messo in cima alla lista delle preferenze i nomi di Allegri e Nagelsmann, ma non sono gli unici in corsa.

Come riporta Mundo Deportivo, infatti, la dirigenza del Real Madrid sta valutando anche la candidatura di altri profili: da Low a Laurent Blanc, fino a Maurizio Sarri. L’ex Juventus rappresenta l’ultima tentazione dei Blancos, abituati di recente ad una conduzione tecnica italiana in panchina. La scelta di Sarri darebbe una continuità tecnica alla squadra, schierato da Zidane spesso con il 4-3-3. Sul tecnico resta sempre vivo l’interesse di Roma e Napoli.