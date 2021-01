La Juventus rimane alla ricerca di un grande centravanti di spessore internazionale. Una opportunità importante può arrivare dalla Spagna. Ecco tutti i dettagli

Non certo in questi ultimi tre giorni, ma in vista della prossima stagione e dunque nella prossima sessione estiva di calciomercato, la Juventus potrebbe davvero provare a prendere un centravanti di spessore internazionale. In sostanza l’erede di Gonzalo Higuain, non certo rimpiazzato con il buon, anzi ottimo Morata. C’è un nome in assoluto che ‘accontenterebbe’ in tutto e per tutto Cristiano Ronaldo: Karim Benzema. Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

Calciomercato Juventus, 45 milioni per Benzema

Il francese sembra destinato a lasciare il Real Madrid alla fine di questa stagione. Il presidente Florentino Perez si sta già muovendo per il suo erede, come confermano i colloqui con Mino Raiola per Haaland. E pure de Ligt, ma questa è un’altra storia… Di certo i bianconeri non metterebbero di mezzo il centrale olandese, l’affare – se può andare in porto – solo a parte e a condizioni estremamente vantaggiose sia perché si è in un momento di fortissima crisi sia perché il bomber nativo di Lione non è più un ragazzino. A dicembre ha compiuto 33 anni e poi il suo stipendio, a fronte di un contratto attualmente in scadenza nel giugno 2022, tocca quasi i 9 milioni di euro netti bonus esclusi.

Per il cartellino del transalpino, che con CR7 ha vinto l’impossibile a Madrid e che per il portoghese rappresenta il partner perfetto, la Juve potrebbe spingersi fino a 15 milioni di euro, garantendo al numero 9 un biennale da 7 milioni netti a stagione. L’operazione costerebbe nel suo complesso qualcosa come 45 milioni.

A.R.