La Juventus potrebbe presto salutare definitivamente un obiettivo in attacco: c’è l’assalto dal club di Serie A

Ultime ore delicate di calciomercato, con il futuro di Scamacca è ancora tutto da decidere. Per l’attaccante del Genoa, in prestito dal Sassuolo, potrebbe esserci un futuro al Parma anche se c’è ancora la Juventus su di lui.

Il Parma infatti starebbe cercando un accordo con la formula del prestito con di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di salvezza, così come riportato da Sky Sport. La cifra da pagare in estate poi sarebbe di circa 25 milioni di euro. Prima di accettare però il Genoa deve cercare un suo sostituto.

Sullo sfondo resta comunque la Juventus anche se ora sembrerebbe indietro rispetto al Parma che sta cercando l’affondo decisivo.