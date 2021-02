La Juventus può mettere a segno un clamoroso colpo nelle ultime ore di calciomercato. Assalto al bomber grazie all’ultima cessione: offerta al photofinish

Ore calde quelle che vedranno le big italiane tentare gli ultimi colpi nella sessione invernale di calciomercato. In tal senso, in casa Juventus, l’obiettivo principale resta sempre un nuovo rinforzo di peso per l’attacco di Andrea Pirlo. Rispunta uno degli obiettivi maggiormente accostati al club torinese: adesso si può, offerta allo scadere.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpo in attacco | Idea last minute

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, idea dalla Roma | Demiral nello scambio

Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

Calciomercato Juventus, assalto last minute: proposta per Dzeko

Edin Dzeko è uno dei nomi più chiacchierate in quelle che saranno le ultime ore, movimentate, del mercato di gennaio. Il bomber bosniaco, ai ferri corti con Fonseca, è stato accostato con forza all’Inter nello scambio apparentemente naufragato con l’Inter per Sanchez.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

In tal senso, secondo quanto riportato da ‘Asromalive.it‘, sull’attaccante della Roma potrebbe tornare la Juventus approfittando di una delle cessioni messe a segno da paratici nelle scorse ore e che darebbe maggiore libertà di manovra per un’ultima offerta al cub giallorosso. L’addio di Sami Khedira che ha scelto l’Hertha Berlino come sua prossima squadra, farà risparmiare 3 milioni di euro netti fino al termine della stagione.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Allegri vuole il doppio colpo | ‘Scippo’ alla Juventus

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, rifiutata maxi proposta | Pirlo non ci sta: il motivo

Denaro che, a conti fatti, sarebbe reinvestito per migliorare l’offerta per Edin Dzeko. Una proposta last minute che può regalare ai bianconeri un rinforzo di assoluto spessore da affiancare a Morata a CR7: la Juventus ha tutta l’intenzione di tornare alla carica per Dzeko.