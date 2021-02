Calciomercato Juventus, Paratici punta Vlahovic | Affare stile Chiesa

La Juventus è stata accostata a lungo a un colpo in attacco sul calciomercato. I bianconeri continua a tenere sotto osservazione un nome in Serie A. Di seguito tutti gli ultimi aggiornamenti e il possibile scenario

La Juventus ha cercato a lungo un nuovo attaccante e diversi nomi sono stati accostati ai bianconeri nelle ultime settimane. La Vecchia Signora sembra, però, avere le idee decisamente chiare in vista dei prossimi mesi e potrebbero mettere a segno un grande colpo per un talento che si sta mettendo in evidenza in Serie A. Di seguito il possibile scenario.

Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, big del Real a zero in Serie A | Milan ko!

Calciomercato Juventus, Vlahovic nel mirino dei bianconeri: affare stile Chiesa

La Juventus è attiva per trovare un profilo giusto per rinforzare l’attacco. I bianconeri sono a caccia di una prima punta e il nome giusto potrebbe essere quello di Dusan Vlahovic. La punta piace molto a Paratici che vorrebbe ricalcare un’operazione simile a quella che ha portato Federico Chiesa in bianconero. L’attaccante potrebbe, arrivare, dunque, con un pagamento dilazionato su più anni, magari attraverso dei prestiti molto alti con obbligo di riscatto e dei ricchi bonus. La valutazione complessiva della punta si aggirerebbe sui 35 milioni.