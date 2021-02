Calciomercato, Villas-Boas presenta le dimissioni | Tentativo per Sarri

La notizia scuote il calciomercato. L’allenatore ha presentato le dimissioni, attenzione al nome di Maurizio Sarri per sostituirlo: di seguito tutte le ultime novità e gli aggiornamenti

Scoppia il caso a Marsiglia. André Villas-Boas ha rivelato di aver presentato le dimissioni ed è pronto a lasciare la panchina del club francese, come riporta ‘france football’. Alla base della decisione, pare esserci l’arrivo del calciatore Oliver Ntcham. Il tecnico dice chiaramente di non aver avallato l’acquisto, anzi di averlo appreso direttamente dalla stampa questa mattina. Non nasconde che è un calciatore che non voleva e di non essere in linea con la direzione sportiva. Attende ancora una risposta da parte del club alle sue dimissioni.

Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Sarri non torna | Ecco il motivo

Calciomercato, Villas-Boas presenta le dimissioni. Occhio a Sarri

L’addio di Villas-Boas potrebbe avere ricadute dirette sul futuro di Maurizio Sarri. L’allenatore è ancora a caccia di una panchina, dopo l’esonero da parte della Juventus. Il Marsiglia è intenzionato a fare un tentativo per arrivare al tecnico. Le intenzioni dell’allenatore, però, sembrano differenti: lui vorrebbe ripartire da un nuovo club nella prossima stagione e preferirebbe aspettare una delle maggiori big internazionali. Si attendono ulteriori sviluppi per questa pista.